Ризик "перегріву" економіки Росії: чому голова ЦБ Набіоуліна бʼє на сполох

Рада директорів ЦБ Росії вводить нові реформи для боротьби зі зростаючою інфляцією. Через прийняте рішення, ключова ставка зросла до 16% річних.

Яке рішення прийняв ЦБ Росії

Голова ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна повідомила ЗМІ, що російська економіка не може встигнути за попитом. Значний тиск на виробництва всередині Росії створює інфляція, що продовжує зростати.

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Поточний інфляційний тиск залишається високим. За підсумками 2023 року річна інфляція очікується поблизу верхньої межі прогнозного діапазону 7 – 7,5%. При цьому зростання ВВП у 2023 році, за оцінкою Банку Росії, буде вищим за жовтневий прогноз і перевищить 3%,

– йдеться у повідомленні ЦБ.

Набіулліна порівняла російську економіку з автомобілем і завила, що ЦБ Росії намагається не допустити перегріву цієї машини. Вона вважає, що збільшення ставки стане рішенням, яке унеможливить швидке зростання цін. Потрібно зауважити, що на вартість товару найбільше впливає процес його виготовлення. Чим дорожчим та складнішим буде виробництво, тим вища ціна.

Трудові ресурси, поряд з наявними технологіями і потужностями, визначають об'єктивні можливості економіки, які задають її потенціал. Висока і стійка інфляція говорить про те, що економіка відхилилася від цього потенціалу і не встигає за зростаючим попитом. І якби ми заплющили очі на високу інфляцію і не посилювали грошово-кредитну політику, економіці це тільки зашкодило б,

– заявила Набіулліна.

Голова ЦБ Росії також відзначила негативний вплив м'якої грошово-кредитної політики. Вона вважає, що подальше впровадження цього методу спричинить подорожчання товарів. Окремо Набіулліна відзначила, що ЦБ активно працює над зниженням рівня інфляції в Росії.