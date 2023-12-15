Офіційний курс 15 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 15 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 36,99 гривні за долар. Відтак за минулу добу ціна трішки "просіла" – на 3 копійки.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,41 гривні. Вартість рекордно зросла на 48 копійок порівняно зі вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 18 грудня:

Долар – 37,02 гривні,

Євро – 40,51 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 15 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,15 гривні , а продаж – 37,7 гривні .

, а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 37,2 гривні , а продаж – 37,71 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,5 гривні, а продаж – 37,6 гривні.

Яким буде курс наступного року

Як спрогнозували аналітики ICU, у 2024 році долар буде на рівні 41 гривні. Крім того, засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак каже про девальвацію до кінця року – до 42 гривень. А протягом року курс буде на рівні 40 гривень.

Зверніть увагу! Тарас Козак додав, що усе це можливо тільки у тому випадку, коли Україна отримає більшу частину від 42 мільярдів доларів міжнародної підтримки, запланованої у держбюджеті.

Іншу думку висловив заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Він каже, що курс не перетне 40 гривень, але якщо допомога буде надходити ритмічно й у повному обсязі.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій каже про більш стриманий прогноз. Наприклад, НБУ зможе стримати курс долара у діапазоні 37,8 – 39,5 гривні, якщо Україна отримає хоча б 32 – 35 мільярдів доларів допомоги.

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