Офіційний курс 15 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 15 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 36,99 гривні за долар. Відтак за минулу добу ціна трішки "просіла" – на 3 копійки.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,41 гривні. Вартість рекордно зросла на 48 копійок порівняно зі вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 18 грудня:
- Долар – 37,02 гривні,
- Євро – 40,51 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 15 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,15 гривні, а продаж – 37,7 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,2 гривні, а продаж – 37,71 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,5 гривні, а продаж – 37,6 гривні.
Яким буде курс наступного року
Як спрогнозували аналітики ICU, у 2024 році долар буде на рівні 41 гривні. Крім того, засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак каже про девальвацію до кінця року – до 42 гривень. А протягом року курс буде на рівні 40 гривень.
- Іншу думку висловив заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Він каже, що курс не перетне 40 гривень, але якщо допомога буде надходити ритмічно й у повному обсязі.
- Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій каже про більш стриманий прогноз. Наприклад, НБУ зможе стримати курс долара у діапазоні 37,8 – 39,5 гривні, якщо Україна отримає хоча б 32 – 35 мільярдів доларів допомоги.