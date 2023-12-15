Официальный курс 15 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 15 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 36,99 гривны за доллар. следовательно за минувшие сутки цена немного "просела" - на 3 копейки.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,41 гривны. Стоимость рекордно выросла на 48 копеек по сравнению со вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 18 декабря:

Доллар – 37,02 гривны,

Евро – 40,51 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 15 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,15 гривны , а продажа – 37,7 гривны .

, а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 37,2 гривны , а продажа – 37,71 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,6 гривны.

Каким будет курс в следующем году

Как спрогнозировали Аналитики ICU, в 2024 году доллар будет на уровне 41 гривны. Кроме того, основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак говорит о девальвации до конца года – до 42 гривен. А за год курс будет на уровне 40 гривен.

Обратите внимание! Тарас Козак добавил, что это возможно только в том случае, когда Украина получит большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.

Другое мнение высказал замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Он говорит, что курс не пересечет 40 гривен, но если помощь будет поступать ритмично и в полном объеме.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий говорит о более сдержанном прогнозе. К примеру, НБУ сможет сдержать курс доллара в диапазоне 37,8 – 39,5 гривны, если Украина получит хотя бы 32 – 35 миллиардов долларов помощи.

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