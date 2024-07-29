Вичерпався останній резерв економіки: у Центробанку Росії зробили заяву
Перегрів російської економіки став рекордним за останні 16 років, пишуть російські ЗМІ. Глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що резерви робочої сили та виробничих потужностей майже вичерпані.
Що з економікою Росії
Ельвіра Набіулліна завила, що нині економіка Росії перебуває у стані перегріву, масштаби якого є рекордними за останні 16 років.
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Останнім часом російський ВВП зріс на 5% завдяки трильйонним вливанням у виробництво озброєнь. Однак інфляція зростає: темпи зростання цін у липні перевищили 9%, що є найвищим показником з лютого 2023 року.
Економіка, як і раніше, перебуває у стані значного перегріву. Водночас можливостей збільшити випуск товарів та послуг у бізнесу практично не лишилося. Дефіцит кадрів та потужностей для виробництва може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби стимулювати попит. По суті, це сценарій стагфляції, і зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії,
– сказала вона.
Щоб запобігти такому сценарію, Центробанк пішов на нове підвищення ключової ставки. Раніше вона перебувала на найвищому рівні з перших місяців війни.
Хоча пропозиція товарів та послуг продовжуватиме розширюватись, це відбуватиметься не так швидко, як зараз зростає попит,
– додала глава Центробанку.