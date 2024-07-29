Що з економікою Росії

Ельвіра Набіулліна завила, що нині економіка Росії перебуває у стані перегріву, масштаби якого є рекордними за останні 16 років.

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Останнім часом російський ВВП зріс на 5% завдяки трильйонним вливанням у виробництво озброєнь. Однак інфляція зростає: темпи зростання цін у липні перевищили 9%, що є найвищим показником з лютого 2023 року.

Економіка, як і раніше, перебуває у стані значного перегріву. Водночас можливостей збільшити випуск товарів та послуг у бізнесу практично не лишилося. Дефіцит кадрів та потужностей для виробництва може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби стимулювати попит. По суті, це сценарій стагфляції, і зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії,

– сказала вона.

Щоб запобігти такому сценарію, Центробанк пішов на нове підвищення ключової ставки. Раніше вона перебувала на найвищому рівні з перших місяців війни.

Хоча пропозиція товарів та послуг продовжуватиме розширюватись, це відбуватиметься не так швидко, як зараз зростає попит,

– додала глава Центробанку.

Зверніть увагу! Очікується, що за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5 – 7,0%, а не 4,3 – 4,8%.