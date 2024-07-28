Як може змінитися курс долара

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, якими він поділився з 24 Каналом, на ринку ймовірно буде вгамування щодо курсу. Нацбанк може втримати валюту в коридорі від 40,70 гривні до 41,70 гривні.

Читайте також Чому курс долара зростав останні два місяці: пояснення від НБУ

Нагадуємо! Станом на 1 липня офіційний курс долара склав 40,45 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Цілком можливо, що станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні, що означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%.

Водночас внаслідок режиму керованої гнучкості, ринок буде убезпечений від різких валютних змін, адже регулятор за потреби зможе втримати курс.

Зауважте! Зміна курсу є очікуваною. До кінця року фактичний курс може збігтися із закладеним у бюджеті на рівні 42,10 гривні за долар.

За скільки можна буде купити валюту

Прогнозується, що з наступного тижня долар та євро на міжбанку будуть в таких валютних коридорах: 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.

Водночас на готівковому ринку очікується, що долар буде по 40,70 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.

Цікаво! До осені курси можуть складати 41 – 42 гривні за долар та 44 – 47 гривень за євро, каже Тарас Лєсовий.