Как может измениться курс доллара

По прогнозам банкира Тараса Лесового, которыми он поделился с 24 Каналом, на рынке вероятно будет успокоение по курсу. Нацбанк может удержать валюту в коридоре от 40,70 гривны до 41,70 гривны.

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Напоминаем! По состоянию на 1 июля официальный курс доллара составил 40,45 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка Вполне возможно, что по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80 – 41 гривны, что будет означать, что в июле гривна "просела" на 1 – 1,3%.

В то же время в результате режима управляемой гибкости, рынок будет защищен от резких валютных изменений, ведь регулятор при необходимости сможет удержать курс.

Заметьте! Изменение курса является ожидаемым. До конца года фактический курс может совпасть с заложенным в бюджете на уровне 42,10 гривны за доллар.

За сколько можно будет купить валюту

Прогнозируется, что со следующей недели доллар и евро на межбанке будут в таких валютных коридорах: 40,70 – 41,70 гривны и 43,50 – 45,50 гривны соответственно.

В то же время на наличном рынке ожидается, что доллар будет по 40,70 – 42 гривны, а евро – по 43,50 – 46,50 гривны.

Интересно! К осени курсы могут составлять 41 – 42 гривны за доллар и 44 – 47 гривен за евро, говорит Тарас Лесовой.