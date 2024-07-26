НБУ объяснил, что с долларом

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что гривна уже начала свой процесс к укреплению.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя НБУ По ситуации на валютном рынке. Мы наблюдали в течение двух месяцев ослабление курса, которое прежде всего, было обусловлено расширением чистого спроса на валюту.

На рост спроса повлияло расширение бюджетных расходов. Например часть из них материализуется в дополнительном спросе на валюту.

Обратите внимание! На курс доллара также повлияла валютная либерализация, которую провел НБУ в мае.

Наряду с увеличением спроса наблюдалось уменьшение предложения валюты. Прежде всего, речь идет об аграрном секторе. Исчерпался эффект урожая прошлого года,

– сказал он.

Все это время НБУ принимал тактические меры по изменению определенного подхода к интервенциям, после анализа рынка.

Соответственно в течение последних дней что мы наблюдаем? Мы начали эту неделю с курсом официальным 41,49, сейчас на сегодня справочный курс, который мы публикуем до 12:30 на уровне 41,18,

– сказал Гелетий.

НБУ принимает меры для восстановления и укрепления стабильности на валютном рынке. Регулятор заявляет о готовности и в дальнейшем работать над достижением этой цели, используя весь арсенал имеющихся у него инструментов.

Центробанк спрогнозировал рост предложения иностранной валюты. Ожидается, что этот рост будет обусловлен продажей нового урожая и экспортом товаров через морской коридор. Кроме того, ожидается, что международная помощь окажет дополнительную поддержку интервенциям НБУ.

Колебания мы будем обеспечивать умеренными. То есть наша задача, чтобы гривна колебалась в обе стороны, что мы наблюдаем. НБУ продолжит быть активным участником на рынке и закрывать этот структурный дефицит валюты,

– пояснил представитель НБУ.

Андрей Пышный добавил, что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодня не вызывает никаких вопросов