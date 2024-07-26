НБУ пояснив, що з доларом

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що гривня вже почала свій процес до зміцнення.

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Юрій Гелетій Заступник голови НБУ По ситуації на валютному ринку. Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу, яке перш за все, було зумовлено розширенням чистого попиту на валюту.

Зростання попиту вплинуло розширення бюджетних видатків. Наприклад частина з них матеріалізується в додатковому попиті на валюту.

Зверніть увагу! На курс долара також вплинула валютна лібералізація, яку провів НБУ у травні.

Поряд зі збільшенням попиту спостерігалося зменшення пропозиції валюти. Перш за все, мова йде про аграрний сектор. Вичерпався ефект врожаю минулого року,

– сказав він.

Увесь цей час НБУ вживав тактичних заходів по зміні певного підходу до інтервенцій, після аналізу ринку.

Відповідно протягом останніх днів що ми спостерігаємо? Ми почали цей тиждень з курсом офіційним 41,49, наразі на сьогодні довідковий курс, який ми публікуємо до 12:30 на рівні 41,18,

– сказав Гелетій.

НБУ вживає заходів для відновлення та зміцнення стабільності на валютному ринку. Регулятор заявляє про готовність і надалі працювати над досягненням цієї мети, використовуючи весь арсенал наявних у нього інструментів.

Центробанк спрогнозував зростання пропозиції іноземної валюти. Очікується, що це зростання буде зумовлене продажем нового врожаю та експортом товарів через морський коридор. Крім того, очікується, що міжнародна допомога надасть додаткову підтримку інтервенціям НБУ.

Коливання ми будемо забезпечувати помірними. Тобто наше завдання, щоб гривня коливалася в обидва боки, що ми спостерігаємо. НБУ продовжить бути активним учасником на ринку і закривати цей структурний дефіцит валюти,

– пояснив представник НБУ.

Андрій Пишний додав, що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань