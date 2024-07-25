Чи може курс становити 50 гривень
Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що у нього на початку були позитивні очікування щодо курсу гривні до долара у другій половині цього року.
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Все через те, що в першій половині в Україну "зайшло" 13,8 мільярда доларів від партнерів. Водночас у другій половині очікується, що сума сягне понад 24 мільярдів доларів допомоги.
Основним ризиком девальвації вважається затримка з приходом допомоги від США, яка ніяк не прийде. Але вже цього тижня з'явилася інформація, що можна очікувати найближчим часом транш у розмірі 3,9 мільярда доларів, який з одного боку покращить платіжний баланс і збільшить валютні резерви.
Монін додає, що з іншого боку, така ситуація дасть розуміння, що Україна таки отримає західну допомогу в повному обсязі.
Що може змінити суттєво ситуація на валютному ринку
Монін говорить, що є 2 чинники, які впливатимуть на ситуацію:
- Це тотальна непокора українців щодо закону про мобілізацію, який ігнорують чимала кількість чоловічого населення країни. Така ситуація може викликати різке збільшення попиту на валюту серед населення.
- Внесення Кабінетом Міністрів бюджетного законопроєкту на 500 мільярдів гривень та податкового законопроєкту, який підвищує навантаження, за оцінкою Моніна, на 4 – 5% ВВП. При цьому зростає неконкурентність української промисловості, яка ще помножена зі зростанням цін на електроенергію, що формує інфляційні та девальваційні очікування.