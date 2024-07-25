Может ли курс составлять 50 гривен
Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что у него в начале были положительные ожидания относительно курса гривны к доллару во второй половине этого года.
Читайте также Будет ли НБУ влиять в дальнейшем на валютный рынок и что будет с курсом
Все из-за того, что в первой половине в Украину "зашло" 13,8 миллиарда долларов от партнеров. В то же время во второй половине ожидается, что сумма достигнет более 24 миллиардов долларов помощи.
Основным риском девальвации считается задержка с приходом помощи от США, которая никак не придет. Но уже на этой неделе появилась информация, что можно ожидать в ближайшее время транш в размере 3,9 миллиарда долларов, который с одной стороны улучшит платежный баланс и увеличит валютные резервы.
Монин добавляет, что с другой стороны, такая ситуация даст понимание, что Украина таки получит западную помощь в полном объеме.
Что может изменить существенно ситуация на валютном рынке
Монин говорит, что есть 2 фактора, которые будут влиять на ситуацию:
- Это тотальное неповиновение украинцев относительно закона о мобилизации, который игнорируют немалое количество мужского населения страны. Такая ситуация может вызвать резкое увеличение спроса на валюту среди населения.
- Внесение Кабинетом Министров бюджетного законопроекта на 500 миллиардов гривен и налогового законопроекта, который повышает нагрузку, по оценке Монина, на 4 – 5% ВВП. При этом растет неконкурентность украинской промышленности, которая еще умножена с ростом цен на электроэнергию, что формирует инфляционные и девальвационные ожидания.