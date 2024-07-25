Ситуация на валютном рынке

По словам Андрея Пышного во время брифинга, в первую очередь, присутствие регулятора будет для того, чтобы покрыть структурный дефицит валюты. А также для поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.

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НБУ стремится обеспечить такое состояние валютного рынка, который позволит сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достичь цели по инфляции на прогнозном горизонте,

– говорится в сообщении.

Напоминаем! Правление Национального банка сохранило учетную ставку на уровне 13% для того, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка, а также из-за приближения инфляции на прогнозном горизонте к цели 5%.

Что происходит с наличным курсом сейчас

По состоянию на утро 25 июля ситуация с долларом на наличном рынке была следующая:

В банках средний курс продажи и покупки подхватил тенденцию на спад: покупка банками в среднем составляет 41,20 гривны за доллар, а продажа – 41,70 гривны (-8 копеек).

средний курс продажи и покупки подхватил тенденцию на спад: покупка банками в среднем составляет 41,20 гривны за доллар, а продажа – 41,70 гривны (-8 копеек). В обменниках: покупка доллар опустилась существеннее за сутки – до 40,80 гривны, а продажа осталась без изменений – 41,58 гривны, по данным finance.ua.

Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы.

Режим управляемой гибкости останется стратегическим, а значит, все текущие пертурбации, на чем мы неоднократно акцентировали, будут находиться в пределах установившейся системы изменений,

– говорит банкир.

Заметьте! С июля в август и по сентябрь "дорогоуказом" новых валютных коридоров будет диапазон 41 – 42 гривны за доллар.