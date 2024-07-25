Ситуація на валютному ринку

За словами Андрія Пишного під час брифінгу, у першу чергу, присутність регулятора буде для того, щоб покрити структурний дефіцит валюти. А також для підтримання двосторонніх курсових коливань й згладжування надмірної волатильності.

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НБУ прагне забезпечити такий стан валютного ринку, який дасть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті,

– йдеться у повідомленні.

Нагадуємо! Правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 13% для того, щоб забезпечити стійкість валютного ринку, а також, через наближення інфляції на прогнозному горизонті до цілі 5%.

Що відбувається з готівковим курсом зараз

Станом на ранок 25 липня ситуація з доларом на готівковому ринку була така:

В банках середній курс продажу та купівлі підхопив тенденцію на спад: купівля банками у середньому становить 41,20 гривні за долар, а продаж – 41,70 гривні (-8 копійок).

середній курс продажу та купівлі підхопив тенденцію на спад: купівля банками у середньому становить 41,20 гривні за долар, а продаж – 41,70 гривні (-8 копійок). В обмінниках: купівля долар опустилася суттєвіше за добу – до 40,80 гривні, а продаж залишився без змін – 41,58 гривні, за даними finance.ua.

Як прогнозує для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку ближче до вересня можуть сформуватися нові курси.

Режим керованої гнучкості залишиться стратегічним, а відтак всі поточні пертурбації, на чому ми неодноразово акцентували, перебуватимуть в межах усталеної системи змін,

– каже банкір.

Зауважте! З липня в серпень та до вересня "дороговказом" нових валютних коридорів буде діапазон 41 – 42 гривні за долар.