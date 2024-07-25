Курс валют у банках

  • Станом на ранок 25 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,20 гривні (без змін проти 24 липня), а продаж – 41,70 гривні (-8 копійок).

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  • Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,70 гривні (-13 копійок), а продаж – у середньому за 45,35 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,62 гривні (-13 копійок).
  • Євро купують за 45,13 гривні (-17 копійок), а продають за 45,30 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

  • Обмінники купують долар у середньому за 40,80 гривні (-28 копійок), а продають – за 41,58 гривні (без змін), за даними finance.ua.
  • Євро коливалося на рівні: купівля – 44,56 гривні (-25 копійок), а продаж – 45,53 гривні (+15 копійок).

Прогноз курсу долара

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, загальна ситуація на валютному ринку на перетині липня та серпня стане логічним продовженням тижня попереднього.

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

В останні дні ми побачили прагнення ринку до опанування нових висот, проте НБУ "не спить" і на наш погляд найближчим часом ми побачимо вгамування ринку в межах політики гнучкого керування, що втримає нас в коридорі 40,7 – 41,7 гривні за долар.

Лєсовий очікує, що з 29 липня по 4 серпня коридори валютних коливань будуть такими:

  • 40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку),
  • 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).