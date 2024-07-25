Курс валют у банках
- Станом на ранок 25 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,20 гривні (без змін проти 24 липня), а продаж – 41,70 гривні (-8 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,70 гривні (-13 копійок), а продаж – у середньому за 45,35 гривні (-20 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,62 гривні (-13 копійок).
- Євро купують за 45,13 гривні (-17 копійок), а продають за 45,30 гривні (-20 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 40,80 гривні (-28 копійок), а продають – за 41,58 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 44,56 гривні (-25 копійок), а продаж – 45,53 гривні (+15 копійок).
Прогноз курсу долара
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, загальна ситуація на валютному ринку на перетині липня та серпня стане логічним продовженням тижня попереднього.
В останні дні ми побачили прагнення ринку до опанування нових висот, проте НБУ "не спить" і на наш погляд найближчим часом ми побачимо вгамування ринку в межах політики гнучкого керування, що втримає нас в коридорі 40,7 – 41,7 гривні за долар.
Лєсовий очікує, що з 29 липня по 4 серпня коридори валютних коливань будуть такими:
- 40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку),
- 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).