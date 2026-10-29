Економіка США прискорилася до максимуму, але гаманці американців худніть

Економіка США у третьому кварталі 2026 року зросла найшвидшими темпами за рік. Водночас інфляція прискорилася, реальні доходи американців скоротилися, а заощадження опустилися до мінімуму майже за чотири роки.

Що сталося з американським ВВП

За даними Бюро економічного аналізу США, реальний ВВП країни у липні – вересні зріс на 3,4% у річному вимірі після зростання на 2,2% у другому кварталі. Результат перевищив прогноз аналітиків, пише Bloomberg.

Головним драйвером такого стрибка стали масштабні інвестиції бізнесу. Вони збільшилися на 12,7% у річному вимірі – це найвищий показник із 2020 року:

Значну роль відіграли інвестиції в інфраструктуру, необхідну для розвитку штучного інтелекту:

Витрати на обладнання для ШІ забезпечили найбільший внесок у зростання ВВП з 2011 року..

Споживчі витрати також залишилися сильними і зросли на 3,8% у річному вимірі другий квартал поспіль.

Водночас чистий експорт зменшив показник зростання на 3,3 відсоткового пункту через різке збільшення імпорту обладнання для центрів обробки даних.

Чому американці не відчувають покращення

Попри загальний позитив, реальна купівельна спроможність американців стрімко падає. У вересні індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) підскочив на 0,5%, що є найбільшим показником з березня.

Щоб підтримувати звичний рівень життя на тлі високих цін, домогосподарствам доводиться "проїдати" відкладене. Рівень заощаджень впав до 3,8% – це найнижча позначка з кінця 2022 року, а реальні наявні доходи скоротилися вперше з квітня.

Навіть після поправки на інфляцію зростання доходів майже не відбувається. Щоб і надалі підтримувати споживчі витрати, домогосподарствам доводиться використовувати свої заощадження,

– зазначив головний економіст Barclays Plc у США Марк Джанноні.

До того ж війна на Близькому Сході підштовхує вгору вартість пального, а торгівельні мита адміністрації Дональда Трампа роблять частину імпортних товарів для американців дорожчими.

Нагадаємо, бурхливе впровадження штучного інтелекту у США, за даними дослідження, не лише прискорює розвиток економіки, але й розкручує інфляцію. За опитуванням Національної асоціації бізнес-економіки США, 81% компаній очікують зростання інфляції протягом наступного року через розвиток ШІ.