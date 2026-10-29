Экономика США ускорила рост до рекордного уровня, но кошельки американцев худеют

Что произошло с ВВП США

По данным Бюро экономического анализа США, реальный ВВП страны в июле–сентябре вырос на 3,4% в годовом исчислении после роста на 2,2% во втором квартале. Результат превысил прогноз аналитиков, пишет Bloomberg.

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Главным драйвером такого скачка стали масштабные инвестиции бизнеса. Они увеличились на 12,7% в годовом исчислении – это самый высокий показатель с 2020 года:

Значительную роль сыграли инвестиции в инфраструктуру, необходимую для развития искусственного интеллекта:

Расходы на оборудование для ИИ обеспечили наибольший вклад в рост ВВП с 2011 года.

Потребительские расходы также остались на высоком уровне и выросли на 3,8% в годовом исчислении второй квартал подряд.

В то же время чистый экспорт снизил показатель роста на 3,3 процентных пункта из-за резкого увеличения импорта оборудования для центров обработки данных.

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Почему американцы не ощущают улучшения

Несмотря на общий позитив, реальная покупательная способность американцев стремительно падает. В сентябре индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) подскочил на 0,5%, что является максимальным показателем с марта.

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Чтобы поддерживать привычный уровень жизни на фоне высоких цен, домохозяйствам приходится "проедать" сбережения. Уровень сбережений упал до 3,8% – это самая низкая отметка с конца 2022 года, а реальные располагаемые доходы сократились впервые с апреля.

Даже с поправкой на инфляцию роста доходов практически не наблюдается. Чтобы и в дальнейшем поддерживать потребительские расходы, домохозяйствам приходится использовать свои сбережения– отметил главный экономист Barclays Plc в США Марк Джаннони.

К тому же война на Ближнем Востоке подталкивает вверх стоимость топлива, а торговые пошлины администрации Дональда Трампа делают часть импортных товаров для американцев дороже.

Напомним, бурное внедрение искусственного интеллекта в США, согласно данным исследования, не только ускоряет развитие экономики, но и разгоняет инфляцию. По результатам опроса Национальной ассоциации бизнес-экономики США, 81% компаний ожидают роста инфляции в течение следующего года из-за развития ИИ.