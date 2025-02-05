Орбан ризикує втратити владу через економічні проблеми Угорщини: у Reuters розповіли деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навряд чи може сподіватися на те, що сильна економіка дасть змогу його партії "Фідес" здобути чергову перемогу на виборах у 2026 році через низку проблем.

В країні фіксують зростання інфляції, падіння морального духу населення і навіть падіння народжуваності, яку прем'єр прагнув підвищити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які проблеми спіткали Угорщину

За даними Reuters, нещодавні попередження центрального банку про підвищені ризики інфляції стало останньою поганою новиною для досвідченого лідера, уряд якого тепер стикається із загрозою можливих мит США, які вдарять по його експортно-залежній економіці.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Угорщина пережила найсильніший сплеск інфляції серед країни Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Як і раніше, ціни викликають серйозне занепокоєння у домогосподарств.

Політичний економіст з Університету Астон, який спеціалізується на Центральній Європі Балаж Сент-Іваньї запевнив, що угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як до влади прийшла партія "Фідес" угорського прем'єра у 2010 році.

Дані страхової компанії Generali свідчать про те, що опитування ЄС, яке провели у січні, підтверджує, що споживачі стали песимістичніше оцінювати свої економічні перспективи, ніж рік тому, тоді як майже чотири з десяти угорців очікують погіршення свого фінансового становища.

Сент-Іваньї зазначив, що високий рівень інфляції у 2022 і 2023 роках спричинив падіння реальних доходів у багатьох домогосподарствах. Водночас партія Орбана досі може використовувати свою медійну мережу для формування громадської думки на свою користь перед голосуванням.

Зазначається, що Орбан почав витрачати 5,35 мільярда доларів перед останніми виборами 2022 року, щоб відбити загрозу з боку попереднього суперника від опозиції, і це голосування принесло йому ще одну переконливу перемогу ціною роздування інфляції.

Водночас жоден із 12 економістів, опитаних у січні Reuters, не очікує, що економіка Угорщини досягне 3,4% зростання, закладених Орбаном у бюджет цього року. Erste Bank, найточніший минулорічний прогноз угорських економічних показників, очікує зростання на рівні 2%.

Також Єврокомісія прогнозує зростання на рівні 1,8%, що, хоча і вражає порівняно зі стагнацією, з якою стикаються деякі уряди єврозони, стане межею найслабшого трирічного періоду перед національними виборами за 15-річне правління Орбана на посаді прем'єра.

Він планує підвищити сімейну допомогу в другій половині року і ще більше у 2026 році, але навіть з урахуванням того, що його кабінет назвав найщедрішою програмою такого роду в Європі, рівень народжуваності в Угорщині впав до найнижчого рівня за останні 10 років.

За результатами деяких опитувань, правоцентристська партія "Тиса" Петера Мадяра, яка набирає популярності, обігнала партію "Фідес". Аналітик Capital Economics з Європи, що розвивається, Ніколас Фарр каже, що це підвищує "реальну ймовірність" того, що Орбан вперше програє вибори.

Орбан намагатиметься втримати владу

Керуючий директор Eurasia Group Europe Муджтаби Рахман вважає, що Орбан докладе всіх зусиль для стимулювання економіки, використовуючи у своїх інтересах свій вплив на ЗМІ та державні інститути, тому перегони радше за все будуть напруженими.

Його комунікаційна машина відмінно справляється з переконанням основних виборців у тому, що справи підуть краще,

– вважає експерт.

Прем'єр-міністр Угорщини хоче стимулювати економіку завдяки субсидіям на купівлю та ремонт житла, збільшенню податкових пільг для сімей, вливанню капіталу в малий бізнес, а також підвищенню заробітної плати та пенсій.

Масштабні виплати допомогли йому здобути легку перемогу на виборах у 2022 році, але з огляду на те, що курс форинта до євро близький до дворічного мінімуму, а дефіцит перевищує стандарти ЄС, аналогічне зростання видатків може викликати негативну реакцію ринку.

Рейтингові агентства попередили, що можуть знизити рейтинг Угорщини, якщо стан її державних фінансів погіршиться понад очікування.

У листопаді 2024 року аналітичний центр Policy Solutions провів опитування, згідно з яким, угорці найбільше занепокоєні своїми зарплатами, які є одними з найнижчих у ЄС, попри те, що ціни на харчові продукти злетіли до середнього рівня в Європейського Союзу.