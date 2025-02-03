Угорщина може погодити новий пакет санкцій проти Росії

Таку заяву зробив угорський міністр Янош Бока в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, пише 24 канал з посиланням на N-TV.

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Бока є одним із найближчих довірених осіб прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тому його думка вважається суттєвою.

Зокрема в угорському уряді вважають, що Євросоюз має бути дуже обережним, під час ухвалення нових санкцій проти Росії. Янош Бок зазначив, що країни-члени ЄС повинні досягти згоди з новою адміністрацією Трампа щодо нового пакета санкцій.

Важливо! Бок заявив, що без такої угоди уряд Угорщини не бачить підстав для подальших санкційних рішень.