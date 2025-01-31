Чи блокуватиме Угорщина санкції

Цього тижня угорська влада отримала гарантії від керівництва ЄС щодо відновлення газового транзиту через територію України, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Трамп може ввести мита у розмірі 100% для ряду країн

За словами Орбана, саме гарантії ЄС змусили уряд країни змінити свою позицію та нині не блокувати санкції проти Росії. Втім, якщо транзит не відновиться, прем'єр-міністр Угорщини погрожує взагалі скасувати санкції.

Оскільки для ухвалення такого рішення необхідна одностайність усіх 27 країн-членів ЄС, Будапешт може заблокувати санкційний пакет.

Нагадаємо! 27 січня Європейська комісія пообіцяла продовжити переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи, залучивши до них Угорщину та Словаччину. У той же день Будапешт підтримав продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців, що дозволило Євросоюзу ухвалити відповідне рішення.

Які гарантії Угорщина отримала від ЄС

Європейська комісія зобов’язалася захищати енергетичну інфраструктуру, що постачає газ і нафту до країн Європейського Союзу.

Зауважте! Як раніше повідомив очільник угорського МЗС Петер Сіярто, Єврокомісія наголосила, що цілісність газо- та нафтопроводів, які забезпечують енергопостачання держав ЄС, є питанням загальноєвропейської безпеки. Крім того, Брюссель наполягає на отриманні від України гарантій щодо безперебійного постачання нафти в ЄС.