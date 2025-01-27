Які гарантії отримала Угорщина від ЄС

Європейська комісія зобов'язалася захищати газопроводи та нафтопроводи, що постачають енергію країнам ЄС, повідомив очільник угорського МЗС Петер Сіярто у Facebook, передає 24 Канал. Він також зазначив, що Єврокомісія наполягає на отриманні від України гарантій щодо безперебійного постачання нафти до ЄС.

Читайте також: Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу та залучить туди дві країни

Європейська комісія зобов’язується захищати газопроводи та нафтопроводи, що ведуть до країн – членів Європейського Союзу. Вона чітко дала зрозуміти: цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає енергію державам – членам ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС,

– заявив Сіярто.

До цього повідомлялось, що Угорщина погодилася зняти заперечення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії в обмін на заяву про енергетичну безпеку. До того ж, як стало відомо, Будапешт затягував ухвалення рішення ще з грудня.