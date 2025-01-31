Трамп може ввести 100% мита на країни БРІКС

Зокрема він додав, що США не будуть стояти осторонь за даних обставин, пише 24 канал з посиланням на Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

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Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо за цим, вже в минулому. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці,

– написав президент США.

Ба більше, він наголосив, що вони можуть "знайти іншу країну-лоха". Водночас Дональд Трамп вважає, що "немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде".

І будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати "привіт" митам і "прощавай" Америці!

– резюмував американський лідер.

Що таке БРІКС та які країни туди входять

БРІКС – це міжнародне об'єднання найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються. Воно було засноване у 2009 році.

До нього входять:

Бразилія;

Росія;

Індія;

Китай;

Південно-Африканська Республіка;

Іран;

Єгипет;

Ефіопія;

Об’єднані Арабські Емірати;

Індонезія.

Важливо! Пропозицію створити нову валюту просуває Росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС, для уникнення обмежень щодо міжнародних фінансових систем та залежності від долара.