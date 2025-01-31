Трамп может ввести 100% пошлины на страны БРИКС

В частности он добавил, что США не будут стоять в стороне при данных обстоятельствах, пишет 24 канал со ссылкой на Трампа в своей соцсети Truth Social.

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Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем за этим, уже в прошлом. Мы будем требовать от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию в замечательной американской экономике,

– написал президент США.

Более того, он отметил, что они могут "найти другую страну-лоха". В то же время Дональд Трамп считает, что "нет ни одного шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще".

И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" Америке!

– резюмировал американский лидер.

Что такое БРИКС и какие страны туда входят

БРИКС – это международное объединение крупнейших по площади и населению развивающихся стран,. Оно было основано в 2009 году.

В него входят:

Бразилия;

Россия;

Индия;

Китай;

Южно-Африканская Республика;

Иран;

Египет;

Эфиопия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Индонезия.

Важно! Предложение создать новую валюту продвигает Россия, которая находится под санкциями США и ЕС, во избежание ограничений по международным финансовым системам и зависимости от доллара.