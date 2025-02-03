Венгрия может согласовать новый пакет санкций против России

Такое заявление сделал венгерский министр Янош Бока в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, пишет 24 канал со ссылкой на N-TV.

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Бока является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Поэтому его мнение считается существенным.

В частности, в венгерском правительстве считают, что Евросоюз должен быть очень осторожным, при принятии новых санкций против России. Янош Бок отметил, что страны-члены ЕС должны достичь согласия с новой администрацией Трампа относительно нового пакета санкций.

Важно! Бок заявил, что без такого соглашения правительство Венгрии не видит оснований для дальнейших санкционных решений.