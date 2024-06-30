МВФ погіршив очікування щодо зростання економіки України

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 і 2025 роки. Зазначається, що причиною цього є російські обстріли енергоструктури.

Аналітики пишуть, що у 2024 році ВВП України збільшиться на 2,5 – 3,5%. Всього кілька місяців тому МВФ прогнозував зростання на 3 – 4%. У 2025 році зростання, ймовірно, сягатиме 5% – замість 5,5% згідно з минулим звітом.

Дивіться також Меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення тарифів на комуналку

Економіка України

У Меморандумі МВФ зазначається, що у першому кварталі 2024 року економіка України виявилася стійкішою, ніж очікувалося, зі стійкими показниками зростання, дефляцією, що триває, і збереженням адекватних резервів.

Очікується, що відновлення сповільниться, особливо з урахуванням атак на енергетичну інфраструктуру України, а перспективи схильні до високих ризиків через виключно високу невизначеність, пов'язану з війною. Пильність щодо цих ризиків необхідна для забезпечення своєчасного реагування у разі матеріалізації шоків,

– заявила очільниця фонду Крісталіна Георгієва.

Так, перспективи на решту 2024 року, а також на 2025 рік погіршилася саме через вищезгадані чинники. Як зазначає МВФ, ризики погіршення ситуації "залишаються виключно високими через невизначеність, пов'язану з війною, потенційні шоки витрат і фінансування, а також соціальні наслідки політики, яка може знадобитися, якщо шоки матеріалізуються".

За даними Держстату, зростання ВВП України за 2023 рік склало 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. У першому кварталі 2024 року зростання несподівано прискорилося до 6,1%.

До слова, у квітні МВФ спрогнозував курс валюти в Україні до 2029 року. Так, у фонді очікують, що середньорічний курс долара у 2024 році сягне 41,0 гривні. У 2025 році – 45,8 гривні; у 2026 році – 48,6 гривні; у 2027 році – 50,4 гривні; у 2028 році – 52,1 гривні; у 2029 році – 54,1 гривні.