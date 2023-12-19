"Доведеться скоротити споживання у кілька разів": Марченко розповів про перспективи 2025 року

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що для перемоги України необхідно, щоб громадяни скоротили споживання товарів та послуг. Такий сценарій можливий вже у 2025 році.

Що мається на увазі

На думку міністра фінансів, Україна має перейти на "воєнні рейки". Цим терміном варто трактувати не лише збільшення виробництва озброєнь, а й нагадування суспільству, що досі триває війна.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України На жаль, ми поки що живемо у такій досить специфічній реальності, коли у нас все добре, у нас є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки.

Він додав, що українцям варто значно знизити споживання товарів та послуг. Нині громадяни споживають багато імпортної продукції, що негативно позначається на економіці.

Чи готове до цього суспільство? Я думаю, що на цьому етапі поки що не готове. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися. І думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії,

– пояснив міністр.

Згідно з бюджетом України на 2024 рік, очікується, що міжнародна підтримка складе 43 мільярди доларів. Зокрема, вона передбачає 50 мільярдів євро, які Європейський союз планує надати Україні у вигляді кредиту до 2027 року.