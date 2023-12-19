Что подразумевается

По мнению министра финансов, Украина должна перейти на "военные рельсы". Этим термином следует трактовать не только увеличение производства вооружений, но и напоминание обществу, что продолжается война.

Читайте также На вершине экономического успеха: какие страны вошли в тройку лидеров

Сергей Марченко Министр финансов Украины К сожалению, мы пока живем в такой достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, у нас есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы действительно хотим перейти на военные рельсы.

Он добавил, что украинцам следует значительно снизить потребление товаров и услуг. Сейчас граждане потребляют много импортной продукции, что негативно отражается на экономике.

Готово ли к этому общество? Я думаю, что на этом этапе пока не готово. Но это реальность, которая потенциально может быть. Это могут быть другие налоговые режимы, могут быть другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться. И думая о 25-м году, должны закладывать соответствующие сценарии,

– объяснил министр.

Напомним! Согласно Бюджету Украины на 2024 год, ожидается, что международная поддержка составит 43 миллиарда долларов. В частности, она предусматривает 50 миллиардов евро, которые Европейский союз намерен предоставить Украине в виде кредита до 2027 года.