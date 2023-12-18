Хто лідирує у рейтингу

За даними видання, вже другий рік поспіль перше місце в рейтингу посідає – Греція. Також до першої трійки увійшли: Південна Корея та Сполучені Штати Америки.

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Канада та Чилі не набагато відстають. Тим часом найбільше відстають країни Північної Європи, включаючи Велику Британію, Німеччину, Швецію та Фінляндію,

– додає видання.

Попри те, що майже всі країни очікували глобальної рецесії у 2023 році, а боротьба зі зростанням цін – була головним викликом у 2023 році, вдалось все одно досягнути позитивних результатів:

світовий ВВП, ймовірно, зріс на 3%;

ринки праці встояли;

інфляція знижується;

фондові ринки зросли на 20%.

Які економічні показники країн

Базові ціни та інфляція

У більшості країн інфляція стає менш вкоріненою. Так, Японія та Південна Корея утримують ціни на низькому рівні. А у Швейцарії базові ціни зросли лише на 1,3% у річному вимірі.

Центральні банки таких країн, як Чилі та Південна Корея, агресивно підвищили процентні ставки у 2022 році, раніше, ніж багато інших у багатому світі, і тепер, схоже, пожинають плоди,

– йдеться у статті.

Однак, в інших країнах Європи багато з них все ще стикаються з серйозним тиском. В Угорщині базова інфляція становить близько 11% у річному вимірі. Фінляндія також відчуває труднощі.

Зростання зайнятості та ВВП

У 2023 році ніде не було напрочуд хороших показників, проте:

США досягли успіхів як у зростанні ВВП, так і в зайнятості: вони виграли від рекордно високого виробництва енергії, а також від щедрого фіскального стимулювання, впровадженого у 2020 та 2021 роках.

Зайнятість у Канаді зросла.

Попри війну з ХАМАС, Ізраїль, який вважає США своїм найбільшим торговельним партнером, посідає четверте місце в загальному рейтингу.

Лише в незначній меншості країн спостерігалося падіння ВВП:

Найгірший показник продемонструвала Ірландія з падінням на 4,1%.

Німеччина бореться з наслідками шоку цін на енергоносії та висхідною конкуренцією з боку імпортованих китайських автомобілів.

Британія все ще має справу з наслідками Brexit.

Показники фондових ринків

Вартість фондового ринку Греції зросла на понад 40%. Інвестори по-новому подивилися на грецькі компанії, оскільки уряд впроваджує низку проринкових реформ.

Хоча країна все ще набагато бідніша, ніж була до свого краху на початку 2010-х років, у нещодавній заяві МВФ, колись заклятий ворог Греції, похвалив "цифрову трансформацію економіки" і "посилення ринкової конкуренції,

– резюмує видання.

Водночас американський фондовий ринок США – наповнений компаніями, готовими отримати вигоду від революції в галузі штучного інтелекту. Насправді ж, з поправкою на інфляцію, він демонструє середні результати. В той час як Японія зросла майже на 20%.