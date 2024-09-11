МВФ прогнозує зростання економіки України: яким буде ВВП

МВФ прогнозує економічне зростання України, попри триваючу війну. У своїх прогнозах фонд зазначає, що українська економіка демонструє стійкість завдяки міжнародній підтримці, реформам та адаптації до складних умов.

Який ріст ВВП прогнозує МВФ

МВФ прогнозує, що за підсумками 2024 року економіка зросте на 3%, а інфляція прискориться до 9%. Раніше Фонд очікував, що зростання ВВП перебуватиме в межах 2,5 – 3,5%, а інфляція сягатиме 8%.

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За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року – на рівні 3%, а інфляції – до 9%,

– йдеться у звіті.

Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5 – 3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими.