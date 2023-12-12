Інфляція падатиме швидше: МВФ прогнозує зростання економіки України

Не зважаючи на повномасштабне вторгнення, економічні показники України виявилися досить стійкими. Через це МВФ переглянув свої прогнози у бік підвищення.

Які прогнози МВФ

Базовий прогноз щодо зростання ВВП України у 2023 році було переглянуто до 4,5% ще у листопаді. Проте у 2024 році очікується, що його зростання сповільниться до 3 – 4% в ході війни.

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Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами,

– написали у заяві МВФ.

На думку організації, наша економіка схильна до великих ризиків через:

війну;

потенційні прорахунки в політиці;

затримки або брак зовнішнього фінансування.

Що ще було в заяві МВФ

МВФ прогнозує, що зростання економіки України у 2024 році становитиме 3 – 4%, тоді як інфляція – 9,5%.

Глава МВФ Крістіна Георгієва зазначила, що Росія й надалі продовжує завдавати Україні значних соціальних та економічних збитків.

Крістіна Георгієва Глава МВФ Тим не менш, економіка України виявилася стійкою в міру настання відновлення, а макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці.

Вона додала, що стабільному відновленню української економіки може завадити війна та відсутність своєчасного фінансування на пільгових умовах від міжнародних партнерів.

Оскільки війна затягується, вона продовжує виснажувати державні фінанси України. Своєчасні зовнішні виплати, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключем до задоволення фінансових потреб України та збереження макроекономічної та фінансової стабільності,

– пояснила вона.

На її думку, мобілізація витрат буде найвдалішим способом для України задовольнити фінансові потреби, підтримати реконструкцію та соціальні витрати.

Бюджетні пріоритети включають запуск Національної стратегії доходів, уникнення заходів, які підривають податкову базу, а також просування реформ для подальшого зміцнення основ підготовки середньострокового бюджету, довіри до бюджету, фінансових ризиків і прозорості, а також управління державними інвестиціями,

– сказала Георгієва.

Також глава МВФ похвалила політику НБУ, а зокрема, перехід до режиму "керованої гнучкості". Це перший крок до нормалізації основ грошово-кредитної та валютної політики.

Свідчення стійкої дефляції та стабільності на готівковому валютному ринку, що продовжуються, можуть сприяти подальшому пом'якшенню грошово-кредитної політики,

– підсумувала політикиня.

Український фінансовий сектор є стабільним та працездатним, проте потрібна підвищена пильність. За її словами, слід продовжувати зусилля щодо посилення банківської діагностики, нагляду, управління та планування на випадок непередбачених обставин.