Демонструє стійкість до війни: в ООН прокоментували економіку України

У 2023 році українська економіка продемонструвала позитивні економічні тенденції. Після падіння на 29,1% наш фінансовий стан зміг піднятися на 4,6%.

Українська економіка продемонструвала стійкість

В Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA) оцінили ситуацію з українською економікою у 2023 році.

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Стосовно стану справ в Україні з доповіддю виступили директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі та керівник відділу глобального економічного моніторингу DESA Хамід Рашид.

Тож у своїх виступах спікери наголосили, що Україна продемонструвала стійкість до наслідків війни з Росією, особливо в частині постачання електроенергії.

Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче,

– сказав Шантану Мукерджі.

Також у доповіді виділили наступні тенденції:

в Україні зросло приватне споживання;

капітальні видатки на реконструкцію збільшилися;

сільськогосподарське виробництво є нижчим, ніж до війни;

відвантаження зерна з чорноморських портів залишається проблематичним після виходу Росії з зернової ініціативи;

альтернативні експортні маршрути стикаються з труднощами через шкоду, завдану російськими обстрілами портам на Дунаї.

Обмеження на експорт українського зерна від ЄС та деяких країн теж спричинили проблеми з залізничними та автомобільними перевезеннями.