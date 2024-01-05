Демонструє стійкість до війни: в ООН прокоментували економіку України
Джерело:Укрінформ
У 2023 році українська економіка продемонструвала позитивні економічні тенденції. Після падіння на 29,1% наш фінансовий стан зміг піднятися на 4,6%.
Українська економіка продемонструвала стійкість
В Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA) оцінили ситуацію з українською економікою у 2023 році.
Читайте також Три "золоті" ключі: які країни розбагатіють до 2050 рокуНагадаємо! Стосовно стану справ в Україні з доповіддю виступили директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі та керівник відділу глобального економічного моніторингу DESA Хамід Рашид.
Тож у своїх виступах спікери наголосили, що Україна продемонструвала стійкість до наслідків війни з Росією, особливо в частині постачання електроенергії.
Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче,
– сказав Шантану Мукерджі.
Також у доповіді виділили наступні тенденції:
- в Україні зросло приватне споживання;
- капітальні видатки на реконструкцію збільшилися;
- сільськогосподарське виробництво є нижчим, ніж до війни;
- відвантаження зерна з чорноморських портів залишається проблематичним після виходу Росії з зернової ініціативи;
- альтернативні експортні маршрути стикаються з труднощами через шкоду, завдану російськими обстрілами портам на Дунаї.
Обмеження на експорт українського зерна від ЄС та деяких країн теж спричинили проблеми з залізничними та автомобільними перевезеннями.