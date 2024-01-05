Украинская экономика продемонстрировала устойчивость
В Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), оценили ситуацию с украинской экономикой в 2023 году.
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Поэтому в своих выступлениях спикеры подчеркнули, что Украина продемонстрировала устойчивость к последствиям войны с Россией, особенно в части снабжения электроэнергией.
В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно.
– сказал Шантану Мукерджи.
Также в докладе выделили следующие тенденции:
- в Украине выросло частное потребление;
- капитальные расходы на реконструкцию увеличились;
- сельскохозяйственное производство ниже, чем до войны;
- отгрузка зерна из черноморских портов остается проблематичной после выхода России по зерновой инициативе;
- альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с трудностями из-за ущерба, причиненного российскими обстрелами портам на Дунае.
Ограничения на экспорт украинского зерна от ЕС и некоторых стран тоже вызвали проблемы с железнодорожными и автомобильными перевозками.