Втішні прогнози для України: на скільки зросте економіка цього року

Нацбанк опублікував припущення щодо зростання економіки України. Цього року рівень зросте майже на 3%. Що цікаво, надалі зростання лише прискорюватиметься.

Від чого економіка України росте

Як повідомляють у Нацбанку, економіка України демонструє стійкість до нових викликів війни. За прогнозами регулятора її рівень цього року зросте на 2,9%.

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На відновлення економічної активності сприяє те, що зростає внутрішній попит в умовах стабільного функціонування енергосистеми, а також макрофінансова стійкість,

– заявляють в НБУ.

Втім не забуваймо, що постійні ракетні обстріли, саботаж роботи "зернового коридору" та нові руйнування інфраструктурних об’єктів обмежували зростання економіки.

Результати кращі, ніж прогнозувалися

Торговельні обмеження, які запровадили для української агропродукції з боку країн Євросоюзу, теж негативно вплинули на бізнес. Відтак відбулося скорочення експорту в II кварталі. Крім того, це стримує відновлення економіки й надалі.

Якщо порівнювати фактичні результати I кварталу, то вони виявилися кращими, ніж передбачував попередній макропрогноз НБУ.

Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг,

– додає регулятор.

Враховуючи це НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році –

І на цьому ще не все, адже надалі економічне зростання прискориться. Так припущенням прогнозу Нацбанку є зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.

Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури.

Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.

Вагому роль у стимулюванні економіки й надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика.

Таким чином зростання реального ВВП у 2024 році буде на З,5%, а у 2025 році – 6,8%.