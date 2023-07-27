Втішні прогнози для України: на скільки зросте економіка цього року
Джерело:НБУ
Нацбанк опублікував припущення щодо зростання економіки України. Цього року рівень зросте майже на 3%. Що цікаво, надалі зростання лише прискорюватиметься.
Від чого економіка України росте
Як повідомляють у Нацбанку, економіка України демонструє стійкість до нових викликів війни. За прогнозами регулятора її рівень цього року зросте на 2,9%.
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На відновлення економічної активності сприяє те, що зростає внутрішній попит в умовах стабільного функціонування енергосистеми, а також макрофінансова стійкість,
– заявляють в НБУ.
Втім не забуваймо, що постійні ракетні обстріли, саботаж роботи "зернового коридору" та нові руйнування інфраструктурних об’єктів обмежували зростання економіки.Зверніть увагу! Торговельні обмеження, які запровадили для української агропродукції з боку країн Євросоюзу, теж негативно вплинули на бізнес. Відтак відбулося скорочення експорту в II кварталі. Крім того, це стримує відновлення економіки й надалі.
Результати кращі, ніж прогнозувалися
Якщо порівнювати фактичні результати I кварталу, то вони виявилися кращими, ніж передбачував попередній макропрогноз НБУ.
Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг,
– додає регулятор.
І на цьому ще не все, адже надалі економічне зростання прискориться. Так припущенням прогнозу Нацбанку є зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.
- Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури.
- Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.
- Вагому роль у стимулюванні економіки й надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика.
Таким чином зростання реального ВВП у 2024 році буде на З,5%, а у 2025 році – 6,8%.