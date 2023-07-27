От чего экономика Украины растет

Как сообщают в Нацбанке, экономика Украины демонстрирует устойчивость новых вызовов войны. По прогнозам регулятора, ее уровень в этом году вырастет на 2,9%.

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На восстановление экономической активности способствует возрастание внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы, а также макрофинансовая устойчивость,

– заявляют в НБУ.

Впрочем, не забывайте, что постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов ограничивали рост экономики.

Обратите внимание! Торговые ограничения, введенные для украинской агропродукции со стороны стран Евросоюза, тоже негативно повлияли на бизнес. Следовательно, произошло сокращение экспорта во II квартале. Кроме того, это сдерживает восстановление экономики и дальше.

Результаты лучше, чем прогнозировались

Если сравнивать фактические результаты I квартала, то они оказались лучше, чем предполагал предварительный макропрогноз НБУ.

Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг,

– добавляет регулятор.

Важно! Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году с 2,0 до 2,9%.

И на этом еще не все, ведь в дальнейшем экономический рост ускорится. Так, предположением прогноза Нацбанка является снижение рисков безопасности в середине 2024 года.

Экспорт будет возобновляться активнее после отладки морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры.

Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Весомую роль в стимулировании экономики и дальше будет играть мягкая фискальная политика.

Таким образом, рост реального ВВП в 2024 году будет на 3,5%, а в 2025 году – 6,8%.