От чего экономика Украины растет
Как сообщают в Нацбанке, экономика Украины демонстрирует устойчивость новых вызовов войны. По прогнозам регулятора, ее уровень в этом году вырастет на 2,9%.
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На восстановление экономической активности способствует возрастание внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы, а также макрофинансовая устойчивость,
– заявляют в НБУ.
Впрочем, не забывайте, что постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов ограничивали рост экономики.
Результаты лучше, чем прогнозировались
Если сравнивать фактические результаты I квартала, то они оказались лучше, чем предполагал предварительный макропрогноз НБУ.
Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг,
– добавляет регулятор.
И на этом еще не все, ведь в дальнейшем экономический рост ускорится. Так, предположением прогноза Нацбанка является снижение рисков безопасности в середине 2024 года.
- Экспорт будет возобновляться активнее после отладки морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры.
- Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.
- Весомую роль в стимулировании экономики и дальше будет играть мягкая фискальная политика.
Таким образом, рост реального ВВП в 2024 году будет на 3,5%, а в 2025 году – 6,8%.