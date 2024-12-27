Майбутнє Великої Британії: чи зможе країна й надалі залишатися економічним лідером

Протягом наступних 15 років Велика Британія випередить своїх європейських сусідів, які зіштовхуються з економічними труднощами. Це дозволить країні зберегти своє місце серед найбільших економік світу.

Що очікує економіку Великої Британії

Про це свідчать довгострокові прогнози, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Так до 2039 року Велика Британія та Франція залишаться на шостому та сьомому місцях відповідно. Однак Німеччина, Італія та Іспанія втратять свої позиції, про що прогнозує Центр економічних і бізнес-досліджень (CEBR).

Однак Велика Британія випередить Францію й стане на 25% більшою за обсягом виробництва до 2039 року.

Попри те, що CEBR попереджає, що податкові підвищення, запроваджені лейбористами, у короткостроковій перспективі ослаблять економічне зростання, прогнозується, що в довгостроковій перспективі темпи зростання досягнуть 1,8% –

пише Bloomberg.

За рівнем доходу на душу населення, що Велика Британія підніметься на одну позицію, тобто до 21-го місця, відразу за Мальтою, Німеччиною та Швецією.

Зверніть увагу! Очікується, що Люксембург залишиться найбагатшою країною світу за цим показником, а далі йтимуть Ірландія та Швейцарія.

Який наразі стан економіки Великої Британії

Водночас видання зазначає, що офіційні дані цього тижня показали, що економіка не демонструвала зростання з моменту приходу прем’єр-міністра Кейра Стармера до владі. Зокрема дані опитувань свідчать про похмурий фінальний квартал, який очікують й у 2025 році.

Однак Стармер сподівається, що його плани забезпечити найшвидше стале зростання серед країн Великої сімки, завдяки реформам у сфері планування, масштабному будівництву житла та державним інвестиціям зрештою дадуть плоди. І навіть попри складний старт для лейбористів.

Проте CEBR припускає, що проблеми й надалі гальмуватимуть британську економіку.

Хоча цей прогноз значно кращий, ніж у ключових європейських партнерів, таких як Франція та Німеччина, обидві з яких, як очікується, втратять свої позиції, це скоріше свідчить про слабший прогноз для економік Єврозони, а не про сильне зростання Великої Британії,

– вважають у CEBR.

Цікаво! Центр економічних і бізнес-досліджень очікує, що Велика Британія скоротить розрив із німецькою економікою. Згідно з прогнозами, найбільша економіка Європи буде на 20% більшою за економіку Великої Британії у 2039 році, порівняно з нинішнім показником у 31%.