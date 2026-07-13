Європа заплатить за війну в Ірані: економісти різко погіршили прогноз

Нове загострення між США та Іраном і блокада Ормузької протоки вдарять по економіці єврозони. Економісти вважають, що цього року зростання буде нижчим, ніж очікувалося раніше.

Що прогнозують економісти

Аналітики під час опитування 3 – 8 липня знизили прогноз зростання економіки єврозони до 0,5% у 2026 році, пише Bloomberg.

Хоча ще у червні економісти очікували, що ріст буде не нижчим 0,7%, сподіваючись на завершення війни на Близькому Сході.

Базовий прогноз Європейського центрального банку на цей рік становить 0,8%.

Тобто нові очікування аналітиків значно гірші за усі попередні прогнози.

Ба більше, економісти також передбачають гірші показники економічного зростання на 2028 рік. Хоча оцінку на 2027 рік поки що залишили без змін.

Водночас середній прогноз інфляції у Європі на 2026 рік наразі становить 2,8%, Його дещо знизили порівняно з червнем через падіння цін на нафту. Але показник усе ще значно перевищує цільовий рівень Європейського центрального банку у 2%.

Чому економісти переписують прогнози

Економісти знизили свої очікування щодо розвитку економіки Європи після нового витка військового конфлікту на Близькому Сході.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном завершився, хоча мирні переговори нібито триватимуть і далі.

А в ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття судноплавства через Ормузьку протоку.

Ці події послабили оптимізм як економістів, так і представників ЄЦБ щодо швидкого відновлення постачання енергоресурсів, що безпосередньо вплине на економіку.

Член керівної ради Європейського центрального банку Янніс Стурнарас заявив, що відновлення бойових дій "повернуло ЄЦБ до вихідної точки".

Нагадаємо, ЄЦБ вже підвищив відсоткову ставку у червні на 0,25 процентного пункту – до 2,25%, щоб стримати ріст цін. Аналітики очікують, що у вересні слід чекати нового зростання.