Росіянам "домальовують" зарплату: що відбувається з економікою країни

У Роcії фіксують нібито зростання середньої номінальної зарплати. Згідно з даними, вони збільшилась до 1 460 доларів у першому кварталі 2026 року.

Що відбувається з зарплатами у Росії

Наголошується, що це відбулося внаслідок планової індексації в бюджетному секторі, про що повідомила Служба зовнішньої розвідки.

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Зокрема, ще однією причиною називають конкурентне підвищення окладів на великих підприємствах в умовах рекордно низького безробіття – у 2,2%. Але ці цифри не мають нічого спільного з реальністю.

Наприклад, "Сбербанк" оцінює медіанну зарплату у два рази скромніше – 900 доларів. Тобто розрив між офіційною середньою та реальною медіанною становить 560 доларів. Це пояснюється надзвичайно високою концентрацією доходів у секторах, безпосередньо пов’язаних з ВПК. Тобто середній показник зростає, а стагнація в інших галузях залишається прихованою.

А найповільніше зростання зарплат помітне у сферах, де велика кількість найманих працівників:

рибальство;

вугільна промисловість;

автомобілебудування;

деревообробка;

залізничні перевезення.

У цих сферах зарплати змінились у кращий бік лише на 6%, залишившись на рівні 1 091 долара.

А у легкій промисловості ще гірше: оплата праці на виробництві одягу становить в середньому 791 долар, охорона здоров’я – 764 долари, освіта – 737 доларів. Але навіть ці цифри є "офіційними". Тобто вищими, ніж реальні показники.

Слід відзначити, що компанія "Gloria Jeans" – найбільший виробник та рітейлер одягу у Росії на початку червня оголосила про повну ліквідацію власних виробничих потужностей та перехід до моделі чистого рітейлера. Тобто компанія планує продавати "чужий" одяг. Офіційна причина – неможливість укомплектувати виробництво персоналом.

Крім того, кількість відкритих вакансій на російському ринку праці скоротилася за перший квартал на 20 – 25%. Водночас кількість резюме зросла на 34%.

Наразі російські підприємства змушені підвищувати зарплати швидше за зростання продуктивності праці. А це скорочує рентабельність та зменшує бажання інвестувати в модернізацію.

Ба більше, масований перерозподіл фінансових та людських ресурсів на користь ВПК перегрів окремі сегменти ринку праці, але лише штучно.

Що ще відомо про зарплати у Росії

Російська влада наразі активно бореться з "сірими" зарплатами. За перші три місяці 2026 року офіційний статус отримали 219 тисяч працівників.

А заборгованість із заробітної плати для працівників бізнесу лише в січні сягнула 1,86 мільярда рублів. А 40,7% від суми утворилося саме в січні.