Что происходит с зарплатами в России

Отмечается, что это произошло в результате плановой индексации в бюджетном секторе, о чем сообщила Служба внешней разведки.

Читайте также Украинские удары повлияли на Россию: страна потеряла сотни тонн топлива

В частности, ещё одной причиной называют конкурентное повышение окладов на крупных предприятиях в условиях рекордно низкой безработицы – 2,2%. Но эти цифры не имеют ничего общего с реальностью.

Например, "Сбербанк" оценивает медианную зарплату в два раза скромнее — 900 долларов. То есть разрыв между официальной средней и реальной медианной составляет 560 долларов. Это объясняется чрезвычайно высокой концентрацией доходов в секторах, непосредственно связанных с ВПК. То есть средний показатель растет, а стагнация в других отраслях остается скрытой.

А самый медленный рост зарплат наблюдается в сферах, где большое количество наемных работников:

рыболовство;

угольная промышленность;

автомобилестроение;

деревообработка;

железнодорожные перевозки.

В этих сферах зарплаты изменились в лучшую сторону лишь на 6%, оставаясь на уровне 1 091 доллара.

А в легкой промышленности ситуация еще хуже: оплата труда на производстве одежды составляет в среднем 791 доллар, в здравоохранении — 764 доллара, в образовании — 737 долларов. Но даже эти цифры являются "официальными". То есть выше, чем реальные показатели.

Следует отметить, что компания "Gloria Jeans" — крупнейший производитель и ритейлер одежды в России — в начале июня объявила о полной ликвидации собственных производственных мощностей и переходе к модели чистого ритейлера. То есть компания планирует продавать "чужую" одежду. Официальная причина — невозможность укомплектовать производство персоналом.

Кроме того, количество открытых вакансий на российском рынке труда сократилось за первый квартал на 20–25%. В то же время количество резюме выросло на 34%.

В настоящее время российские предприятия вынуждены повышать зарплаты быстрее, чем растет производительность труда. А это снижает рентабельность и уменьшает желание инвестировать в модернизацию.

Более того, массированное перераспределение финансовых и человеческих ресурсов в пользу ВПК привело к перегреву отдельных сегментов рынка труда, но лишь искусственному.

Что ещё известно о зарплатах в России

Российские власти в настоящее время активно борются с "серыми" зарплатами. За первые три месяца 2026 года официальный статус получили 219 тысяч работников.

А задолженность по заработной плате работникам бизнеса только в январе достигла 1,86 миллиарда рублей. Причем 40,7% от этой суммы образовалось именно в январе.