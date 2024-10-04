На ексгумацію жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 мільйон гривень

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович попросив у Кабміну гроші на програму з пошукових робіт. Необхідна сума складає мінімум 1 мільйон гривень.

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Зокрема ексгумацію варто провести за зверненнями польських громадян, сказав Антон Дробович під час телемарафону.

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Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 мільйон гривень. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти,

– сказав він.

Польська сторона роками не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії. Через це "в розпачі" звертаються безпосередньо до Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо! 2 жовтня Український інститут національної пам'яті заявив про плани розпочати пошук та ексгумацію польських останків у Рівненській області з 2025 року. Таке рішення було прийнято у відповідь на запити польських громадян.