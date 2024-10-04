Эксгумация жертв Волынской трагедии

В частности эксгумацию стоит провести по обращениям польских граждан, сказал Антон Дробович во время телемарафона.

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Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 миллион гривен. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь,

– сказал он.

Польская сторона годами не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии. Поэтому "в отчаянии" обращаются непосредственно в Украинский институт национальной памяти.

Напомним! 2 октября Украинский институт национальной памяти заявил о планах начать поиск и эксгумацию польских останков в Ровенской области с 2025 года. Такое решение было принято в ответ на запросы польских граждан.