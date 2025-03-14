Екскерівників великої німецької компанії судитимуть: як це пов'язано з окупованим Кримом

Суд у Німеччині ухвалив рішення розпочати кримінальний розгляд справи щодо двох колишніх керівників німецького концерну Siemens. Їх звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін Siemens у Крим, який перебуває у російській окупації.

Судитимуть двох колишніх керівників німецької компанії через роботу з Росією

У заяві суду йдеться про те, що суд Гамбурга ухвалив рішення про продовження судового розгляду стосовно двох осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Однак кримінальне переслідування проти решти трьох було припинено. Річ у тум, що розслідування не знайшло достатніх підстав для продовження справи. Крім того, як зазначається у рішення суду, прокуратура оскаржила рішення про припинення справи проти трьох осіб. Однак судові органи Німеччини не назвали імен жодного з обвинувачених.

Водночас представник Siemens сказав, що компанія не може коментувати поточні судові розгляди. Однак він зробив дві заяви:

справа не спрямована проти компанії; зазначені особи більше не працюють у Siemens.

Зокрема представник Siemens Energy відмовився від коментарів. Причиною є те, що обвинувачені не є нинішніми співробітниками компанії.

Зверніть увагу! Siemens Energy була виділена з Siemens після подій, і володіє колишнім турбінним бізнесом Siemens.

Постачання енергетичного обладнання до Криму

Західним компаніям заборонено постачати до Криму енергію або енергетичне обладнання. Так заборона діє відповідно до санкцій ЄС і США, введених у відповідь на окупацію півострова Москвою у 2014 році.

Попри санкції, у 2017 році турбіни Siemens для вироблення електроенергії було поставлено на дві електростанції. Їх Росія будувала в Криму.

Важливо! Тоді компанія Siemens заявила, що поставила турбіни російському замовнику з розрахунком на те, що вони будуть встановлені на електростанціях у Росії, а про плани щодо Криму не була повідомлена.