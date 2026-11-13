Втрати агросектору: чому Україна може недоотримати 7,5 мільярда доларів

Обмежений доступ до морських шляхів продовжує виснажувати одну з найголовніших галузей української економіки. Ситуація вже створює серйозні ризики не лише для бізнесу, але й для мільйонів працівників та місцевих бюджетів.

Чому альтернативні маршрути не рятують ситуацію

Відсутність повноцінного доступу до чорноморських портів може коштувати українському аграрному сектору до 7,5 мільярда доларів сукупних збитків за маркетинговий рік. Під загрозою опинилися доходи фермерів, фінансування виробництва та робочі місця для близько 5 мільйонів українців, про що повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, наземна логістика не здатна повністю замінити морські перевезення. Додаткове навантаження на транспортування становить 50-70 доларів на кожній тонні, а подекуди сягає і 80 доларів. Загалом таке подорожчання логістики витягуватиме з кишень агровиробників близько 2,4 мільярда доларів щороку.

Знайти альтернативу чорноморським портам неможливо. Без них обсяги експорту суттєво скоротяться,

– наголосив Висоцький під час виступу на дискусії асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як це вдарить по місцевих бюджетах та гаманцях українців

Аграрна галузь є критично важливою для фінансової стабільності регіонів. Податки від сільського господарства формують близько 20% доходів місцевих бюджетів, з яких фінансуються школи, лікарні та інфраструктура. Зниження доходів виробників ускладнює виконання фінансових зобов’язань перед працівниками та громадами.

Проблема з експортом загострилася через постійні російські загрози судноплавству в Чорному морі, що змусило бізнес шукати дорожчі обхідні шляхи через Європу. Наразі Мінагрополітики разом із міжнародними партнерами, передусім Євросоюзом, розробляє механізми фінансової підтримки фермерів. Проте головним пріоритетом для збереження експортного потенціалу України залишається відновлення безпечного морського коридору.

До слова, у 2026/27 маркетинговому році наша держава може повернути собі статус найбільшого у світі експортера соняшникової олії, посунувши Росію на друге місце.