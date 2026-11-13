Потери агросектора: почему Украина может недополучить 7,5 миллиарда долларов

Почему альтернативные маршруты не спасают ситуацию

Отсутствие полноценного доступа к черноморским портам может обойтись украинскому аграрному сектору до 7,5 миллиарда долларов совокупных убытков за маркетинговый год. Под угрозой оказались доходы фермеров, финансирование производства и рабочие места примерно для 5 миллионов украинцев, о чем сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, наземная логистика не способна полностью заменить морские перевозки. Дополнительная нагрузка на транспортировку составляет 50–70 долларов за каждую тонну, а местами достигает и 80 долларов. В целом такое удорожание логистики будет обходиться агропроизводителям примерно в 2,4 миллиарда долларов ежегодно.

Найти альтернативу черноморским портам невозможно. Без них объемы экспорта существенно сократятся– подчеркнул Высоцкий во время выступления на дискуссии ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как это ударит по местным бюджетам и кошелькам украинцев

Аграрная отрасль имеет критически важное значение для финансовой стабильности регионов. Налоги от сельского хозяйства составляют около 20% доходов местных бюджетов, за счет которых финансируются школы, больницы и инфраструктура. Снижение доходов производителей затрудняет выполнение финансовых обязательств перед работниками и общинами.

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Проблема с экспортом обострилась из-за постоянных российских угроз судоходству в Черном море, что вынудило бизнес искать более дорогие обходные пути через Европу. В настоящее время Минагрополитики совместно с международными партнерами, прежде всего с Евросоюзом, разрабатывает механизмы финансовой поддержки фермеров. Однако главным приоритетом для сохранения экспортного потенциала Украины остается восстановление безопасного морского коридора.

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К слову, в 2026/27 маркетинговом году наша страна может вернуть себе статус крупнейшего в мире экспортера подсолнечного масла, потеснив Россию на второе место.