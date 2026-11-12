Україна повертає світове лідерство та обходить Росію в ключовій сфері агроекспорту

Чому Україна знову виривається вперед та що вдарило по російському експорту

У 2026/27 маркетинговому році наша держава може повернути собі статус найбільшого у світі експортера соняшникової олії, посунувши Росію на друге місце. Згідно з листопадовим звітом Міністерства сільського господарства США (USDA), українські поставки очікуються на рівні 5 мільйонів тонн, пише UkrAgroConsult. Водночас прогноз для РФ різко знизили до 4,85 мільйона тонн, що дає нам перевагу у 150 тисяч тонн.

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Ще в жовтні американські експерти віддавали першість ворогу, прогнозуючи їхній експорт на рівні 5,1 мільйона тонн. Проте ситуація змінилася через суттєве падіння врожайності в Росії. Аналітики USDA зменшили оцінку збору російського соняшнику одразу на 600 тисяч тонн – до 20,4 мільйона тонн. Відповідно, виробництво самої олії там впаде майже на чверть мільйона тонн, що автоматично обрізає їхні експортні апетити на глобальному ринку.

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Які перспективи відкриваються для українського агробізнесу

Для вітчизняних аграріїв прогнози залишаються стабільно високими. Очікується, що Україна збере 13 мільйонів тонн соняшнику та виробить понад 5,4 мільйона тонн олії. Запланований експорт у 5 мільйонів тонн – це потужний ривок, який майже на 24% перевищує фактичні продажі попереднього сезону. Для української економіки це означає збільшення валютної виручки, стабільнішу гривню та додаткові податки до бюджету, що критично важливо для фінансування армії під час війни.

Важливо! У 2025/26 маркетинговому році Україна вперше за два десятиліття поступилася першим місцем на світовому ринку соняшникової олії. Наша держава безперервно утримувала цю першість ще з 2005/06 сезону. Тоді через наслідки війни та логістичні труднощі українські поставки склали 4,036 мільйона тонн, тоді як Росія змогла вивезти 4,2 мільйона тонн. Тепер же, якщо поточні прогнози справдяться, історична справедливість на продовольчому ринку буде відновлена вже цього сезону.

До речі, вітчизняна економіка зіткнулася з безпрецедентним дисбалансом на міжнародному ринку товарів. Така ситуація створює серйозний тиск на фінансову систему та може безпосередньо вплинути на вартість іноземної валюти в обмінниках.