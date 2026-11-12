Украина возвращает мировое лидерство и обходит Россию в ключевой сфере агроэкспорта

Почему Украина вновь вырывается вперед и что ударило по российскому экспорту

В 2026/27 маркетинговом году наша страна может вернуть себе статус крупнейшего в мире экспортера подсолнечного масла, потеснив Россию на второе место. Согласно ноябрьскому отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA), украинские поставки ожидаются на уровне 5 миллионов тонн, пишет UkrAgroConsult. В то же время прогноз для РФ резко снизили до 4,85 миллиона тонн, что дает нам преимущество в 150 тысяч тонн.

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Еще в октябре американские эксперты отдавали первенство врагу, прогнозируя его экспорт на уровне 5,1 миллиона тонн. Однако ситуация изменилась из-за существенного падения урожайности в России. Аналитики USDA снизили оценку урожая российского подсолнечника сразу на 600 тысяч тонн – до 20,4 миллиона тонн. Соответственно, производство самого масла там сократится почти на четверть миллиона тонн, что автоматически ограничит их экспортные амбиции на мировом рынке.

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Какие перспективы открываются для украинского агробизнеса

Для отечественных аграриев прогнозы остаются стабильно высокими. Ожидается, что Украина соберет 13 миллионов тонн подсолнечника и произведет более 5,4 миллиона тонн масла. Запланированный экспорт в 5 миллионов тонн – это мощный рывок, который почти на 24% превышает фактические продажи предыдущего сезона. Для украинской экономики это означает увеличение валютной выручки, более стабильную гривну и дополнительные поступления в бюджет, что критически важно для финансирования армии во время войны.

Важно! В 2025/26 маркетинговом году Украина впервые за два десятилетия уступила первое место на мировом рынке подсолнечного масла. Наша страна непрерывно удерживала это лидерство еще с 2005/06 сезона. Тогда из-за последствий войны и логистических трудностей украинские поставки составили 4,036 миллиона тонн, тогда как Россия смогла вывезти 4,2 миллиона тонн. Теперь же, если текущие прогнозы оправдаются, историческая справедливость на продовольственном рынке будет восстановлена уже в этом сезоне.

Кстати, отечественная экономика столкнулась с беспрецедентным дисбалансом на международном рынке товаров. Такая ситуация создает серьезное давление на финансовую систему и может напрямую повлиять на стоимость иностранной валюты в обменных пунктах.