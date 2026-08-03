Україна завдала ще одного удару по доходах Кремля: у Росії нова проблема з експортом

У Росії виникли проблеми з експортом вугілля в Чорному морі через українські атаки. Кількість суден для транспортування сировини різко зменшилася, а вартість перевезень – підскочила.

Чому суден дедалі менше

За даними Центру цінових індексів (ЦЦІ), станом на 26 липня у Чорному морі працювали лише 97 балкерів, які перевозять російське вугілля. Це на 21% менше, ніж місяць тому, і на 28% менше рік до року, пише "Комерсант".

Однією з причин стало те, що страхові компанії відмовляються страхувати судна, які заходять до Азово-Чорноморського басейну через високі ризики.

Великі та середні балкери дедалі частіше переорієнтовуються на інші маршрути.

Тоді як частину малотоннажних суден, які не можуть працювати в інших акваторіях, взагалі вивели з експлуатації до покращення безпекової ситуації.

У підсумку російські експортери протягом останнього тижня не уклали жодної угоди з продажу вугілля через чорноморські порти.

Як дорожчає експорт вугілля

Однак проблеми у Росії виникли не лише в Чорному морі. Доступних суден для перевезення вугілля поменшало і в районі Японського моря. Як наслідок, це вже позначилося на вартості фрахту.

Перевезення суднами класу Panamax з вантажністю близько 80 тисяч тонн із порту Східний за тиждень подорожчало на 5 – 10%, залежно від маршруту. Вартість доставки зросла:

до Західної та Східної Індії – до 21,8 – 23,8 долара за тонну;

до Північного Китаю – до 12,5 долара за тонну;

до Південної Кореї – до 11,5 долара за тонну.

Подорожчали й перевезення суднами класу Handysize, які мають вантажність близько 40 тисяч тонн.

Аналітики зазначають, що нестача суден навряд чи призведе до дефіциту вугілля в Азії, однак може значно вдарити по російських експортерах.

За оцінками експертів, для покупців російське вугілля може подорожчати на 10 – 15 доларів за тонну, тоді як зростання вартості фрахту знижує прибутковість експорту та може призвести до скорочення його обсягів.

Нагадаємо, Росія вже обмежила прийом зерна у великі зернові термінали на Чорному морі, оскільки удари українських дронів по зерновозах та портах створюють небезпеку для експорту цим морським шляхом.