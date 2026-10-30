Угода з Трампом допомогла: Росія вчетверо наростить експорт дизеля

Росія прагне відновити свої позиції на світовому паливному ринку. У листопаді країна-агресорка збирається поставити за кордон у кілька разів більше дизеля, ніж у жовтні, попри заборону на експорт.

Скільки дизеля відправлять на експорт

У листопаді експортні квоти для російських виробників дизеля мають зрости вчетверо – до 2 мільйонів тонн, пише Reuters з посиланням на двох співрозмовників, знайомих із перебігом обговорень.

Водночас віцепрем’єр Росії Алєксандр Новак заявив, що країна нібито планує експортувати наступного місяця 2,15 мільйона тонн дизельного пального.

Для порівняння, цього місяця обсяг експорту становив 510 тисяч тонн.

Ба більше, за словами Новака, до кінця року Росія може відновити експорт дизпального до рівня 3,5 мільйона тонн на місяць, якщо внутрішній ринок буде достатньо забезпечений.

Зауважте! Збільшення постачань дозволило б Росії повернути частку у світових морських поставках дизеля приблизно до 10%. Однак досягнення цієї мети залежить від можливих атак України на ворожі НПЗ.

Як Росія обходить власну заборону

Разом з тим, за інформацією видання, Москва планує продовжити заборону на більшу частину експорту дизеля до кінця 2026 року. Чинні обмеження на постачання мають завершитися 31 жовтня.

Але Кремль дозволить відправляти на світовий ринок певні обсяги пального у межах угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Це й допоможе Росії наростити експорт.

Джерела повідомляють, що російський уряд вже готує відповідну постанову.

Наразі готується урядова постанова про продовження заборони на експорт дизпального ще на три місяці, однак, як і раніше, для постачань на світові ринки будуть передбачені певні винятки,

– повідомляють росЗМІ із посиланням на Новака.

Нагадаємо, навесні та влітку цього року Росія зіткнулася з жорстким дефіцитом пального на внутрішньому ринку через атаки українських дронів на НПЗ. Це змусило Кремль запровадити жорстку заборону на експорт бензину, а потім і дизеля.

Проте вже в жовтні уряд почав робити винятки після домовленості Трампа та Путіна. Три танкери з російським дизелем загальним обсягом близько 140 тисяч тонн вже прямують до американських портів. Один із них перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади.