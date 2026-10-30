Сделка с Трампом помогла: Россия в четыре раза увеличит экспорт дизельного топлива

Сколько дизельного топлива будет отправлено на экспорт

В ноябре экспортные квоты для российских производителей дизельного топлива должны увеличиться в четыре раза – до 2 миллионов тонн, пишет Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом обсуждений.

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В то же время вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна якобы планирует экспортировать в следующем месяце 2,15 миллиона тонн дизельного топлива.

Для сравнения: в этом месяце объем экспорта составил 510 тысяч тонн.

Более того, по словам Новака, до конца года Россия может возобновить экспорт дизельного топлива до уровня 3,5 миллиона тонн в месяц, если внутренний рынок будет достаточно обеспечен.

Обратите внимание! Увеличение поставок позволило бы России вернуть долю в мировых морских поставках дизельного топлива примерно до 10%. Однако достижение этой цели зависит от возможных атак Украины на вражеские НПЗ.

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Как Россия обходит собственный запрет

Вместе с тем, по информации издания, Москва планирует продлить запрет на большую часть экспорта дизельного топлива до конца 2026 года. Действующие ограничения на поставки должны истечь 31 октября.

Но Кремль разрешит отправлять на мировой рынок определенные объемы топлива в рамках соглашения между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Это и поможет России нарастить экспорт.

Источники сообщают, что российское правительство уже готовит соответствующее постановление.

"В настоящее время готовится правительственное постановление" о продлении запрета на экспорт дизельного топлива еще на три месяца. Однако, как и ранее, для поставок на мировые рынки будут предусмотрены определенные исключения– сообщают российские СМИ со ссылкой на Новака.

Напомним, весной и летом этого года Россия столкнулась с острым дефицитом топлива на внутреннем рынке из-за атак украинских дронов на НПЗ. Это вынудило Кремль ввести жесткий запрет на экспорт бензина, а затем и дизельного топлива.

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Однако уже в октябре правительство начало делать исключения после договоренности Трампа и Путина. Три танкера с российским дизельным топливом общим объемом около 140 тысяч тонн уже направляются в американские порты. Один из них находится под санкциями Великобритании, ЕС и Канады.