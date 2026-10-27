Санкции больше не препятствие: танкеры с российским дизельным топливом уже направляются в США

Что известно о танкерах с дизельным топливом

Общий объем поставок достигает 140 тысяч тонн. Это первые партии российского дизельного топлива, которые американские власти разрешили ввезти после недавней договоренности президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет FT.

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Все три танкера с российским дизельным топливом ожидаются в Соединенных Штатах в начале ноября:

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Танкер должен прибыть в США первым. Он принадлежит греческой компании. По данным системы отслеживания судов, его ожидают в Нью-Йорке 7 ноября, через четыре дня после промежуточных выборов в США.

Судно перевозит около 40 тысяч тонн российского дизельного топлива. Если груз действительно разгрузят в США, это станет первой поставкой российского дизельного топлива с июля 2023 года.

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Судно ожидают на восточном побережье США 9 ноября. Это старый российский танкер, которому уже более 20 лет.

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Должно находиться у американского атлантического побережья не позднее 11 ноября. Но именно оно вызывает больше всего вопросов.

Судно принадлежит гонконгской компании и ходит под флагом Сьерра-Леоне. В 2025 году его внесли в санкционные списки Великобритании, ЕС и Канады.

По данным OpenSanctions, причиной стали перевозки российских грузов, использование практик, которые европейские органы считают высокорисковыми, в частности отключение системы определения местонахождения судна и перевалка грузов между судами.

Юрист вашингтонской фирмы Hughes Hubbard Джереми Панер отметил, что танкер, находящийся под санкциями, может создать проблемы.

Прибытие в американские порты танкера, находящегося под санкциями ЕС, Великобритании и Канады, будет чрезвычайно проблематичным– сказал Панер.

По его словам, экономики и финансовые системы США, ЕС, Великобритании и Канады тесно взаимосвязаны, в частности в морском и портовом секторах.

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Какие последствия ждут американский бизнес

Между тем прибытие судов, подпадающих под санкции, уже создает серьезные юридические риски для компаний, вовлеченных в доставку и разгрузку. Группа демократов и сенатор-республиканец Том Тиллис предупредили бизнес о возможных юридических последствиях участия в импорте.

Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследований Конгресса– заявили они в письме к руководителям американских банков, портовых администраций и топливных компаний.

Законодатели подчеркнули, что компании, импортирующие продукцию с нарушением законодательства США, могут столкнуться с уголовной и гражданской ответственностью.

Напомним, США запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, еще в марте 2022 года, а впоследствии вместе с союзниками по "Большой семерке" ввели ценовой потолок, чтобы ограничить доходы Кремля.

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Однако из-за войны в Иране средняя це цена на дизельное топливо на американских АЗС взлетела а до 6,34 доллара за галлон по сравнению с 3,66 доллара год назад. В связи с этим Трамп договорился о поставках топлива из России, чтобы сдержать скачок цен перед промежуточными выборами в Конгресс.