Кого затронул топливный кризис

Президент США Дональд Трамп пытается остановить стремительный рост цен на дизельное топливо, которые уже достигли отметки 6,28 доллара за галлон. Чтобы успокоить избирателей накануне ноябрьских выборов, его администрация выделяет миллиарды долларов фермерам и смягчает правила для дальнобойщиков, о чем пишет Reuters.

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Высокие расходы на топливо и удобрения больше всего бьют по кошелькам жителей традиционно республиканских штатов, таких как Айова и Канзас. Чтобы компенсировать убытки, правительство планирует выплатить аграриям рекордные 55,4 миллиарда долларов, что станет тяжелым бременем для налогоплательщиков.

Обратите внимание! В погоне за дешевым топливом администрация пошла на беспрецедентный шаг – смягчение санкций против российского дизельного топлива. Это решение вызвало резкую критику со стороны обеих партий, ведь оно позволяет Москве получать сверхприбыли от энергетики и продолжать финансировать войну в Украине. Аналитики отмечают, что такие действия создают дипломатические трения с европейскими союзниками, но не дают гарантий снижения цен на американских заправках.

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Что известно о предыстории событий и попытках сдержать цены

Ранее Белый дом уже пытался спасти ситуацию, разрешив водителям грузовиков использовать "красный" дизель, который обычно предназначен только для сельскохозяйственной техники. Однако налоговая служба США не отменила федеральный налог на топливо, а лишь временно сняла требования по отчетности. По словам Дэвида Фиалкова, главного лоббиста ассоциации операторов стоянок для грузовиков NATSO, эти правила остаются слишком размытыми и несут большие риски для бизнеса, поэтому вряд ли существенно удешевят логистику.

Президент склонен пренебрегать долгосрочными потерями ради краткосрочной выгоды, и я сомневаюсь, что здесь вообще есть какая-то выгода– подчеркнул политолог Крис Борик.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Эксперты сходятся во мнении, что главной причиной скачка цен являются глобальные конфликты, а не внутренняя политика, поэтому разовые выплаты не принесут американцам желаемой стабильности.

Кстати, в Нью-Йорк сейчас следует танкер под флагом Мальты. Он перевозит 40 тысяч метрических тонн российского дизельного топлива.