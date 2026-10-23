По кому б'є паливна криза

Президент США Дональд Трамп намагається зупинити стрімке зростання цін на дизельне пальне, яке вже досягло позначки 6,28 долара за галон. Щоб заспокоїти виборців напередодні листопадових виборів, його адміністрація виділяє мільярди доларів фермерам та послаблює правила для далекобійників, про що пише Reuters.

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Високі витрати на пальне та добрива найбільше б'ють по гаманцях мешканців традиційно республіканських штатів, таких як Айова та Канзас. Щоб компенсувати збитки, уряд планує виплатити аграріям рекордні 55,4 мільярда доларів, що ляже важким тягарем на платників податків.

Зверніть увагу! У гонитві за дешевим пальним адміністрація пішла на безпрецедентний крок – пом'якшення санкцій проти російського дизелю. Це рішення викликало жорстку двопартійну критику, адже воно дозволяє Москві отримувати енергетичні надприбутки та продовжувати фінансувати війну в Україні. Аналітики зазначають, що такі дії створюють дипломатичне тертя з європейськими союзниками, але не дають гарантій зниження цін на американських заправках.

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Що відомо про передісторію подій та спроби стримати ціни

Раніше Білий дім вже намагався врятувати ситуацію, дозволивши водіям вантажівок використовувати "червоний" дизель, який зазвичай призначений лише для сільськогосподарської техніки. Проте податкова служба США не скасувала федеральний податок на пальне, а лише тимчасово зняла вимоги щодо звітності. За словами Девіда Фіалкова, головного лобіста асоціації операторів стоянок для вантажівок NATSO, ці правила залишаються занадто розмитими і становлять великі ризики для бізнесу, тому навряд чи суттєво здешевлять логістику.

Президент схильний нехтувати довгостроковими втратами заради короткострокової вигоди, і я сумніваюся, що тут взагалі є якась вигода– підкреслив політолог Кріс Борік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Експерти сходяться на думці, що головною причиною стрибка цін є глобальні конфлікти, а не внутрішня політика, тому одноразові виплати не дадуть американцям бажаної стабільності.

До речі, до Нью-Йорка наразі прямує танкер під прапором Мальти. Він перевозить 40 тисяч метричних тонн російського дизельного пального.